شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 2 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 2 / 1 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
كارتيرون يطمئن على الجزيري والمثلوثي في معسكر تونس
أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اتصالا هاتفيا بالثنائي التونسي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، لاعبي الزمالك، المنضمين لمعسكر المنتخب التونسي استعدادا لأمم أفريقيا.
أحمد سامى يرفض رحيل حسين فيصل عن سموحة فى ميركاتو الشتاء
تمسك أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، باستمرار حسين فيصل صانع ألعاب الفريق معه حتى نهاية الموسم الجارى على أقل تقدير بعد العروض التى وصلت إدارة النادى تطلب التعاقد مع اللاعب بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مع المنتخب الوطنى فى كأس العرب التى أقيمت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة وحصل فيها الفراعنة على المركز الرابع.