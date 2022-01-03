شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 2 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 2 / 1 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

كارتيرون يطمئن على الجزيري والمثلوثي في معسكر تونس

أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اتصالا هاتفيا بالثنائي التونسي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، لاعبي الزمالك، المنضمين لمعسكر المنتخب التونسي استعدادا لأمم أفريقيا.

أحمد سامى يرفض رحيل حسين فيصل عن سموحة فى ميركاتو الشتاء