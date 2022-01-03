شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 2 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 2 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها الاجتماع الذى عقده مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مع اللاعبين والجهاز الفنى والحديث معهم عن مستقبلهم مع الفريق فى الفترة المقبلة ، بالإضافة لوفاة والد عبد الواحد السيد حارس الفريق الأبيض الأسبق .

كارتيرون: لاعبو الزمالك كانوا بحاجة للتواصل مع الإدارة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أنه سعيد بالاجتماع الذى عقده رئيس الزمالك مرتضي منصور مع اللاعبين، مؤكدا أن الحالة المعنوية للاعبين كانت فى حاجة للتواصل مع مسئولي النادي.

وفاة والد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق

توفى منذ قليل والد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك والمنتخب الأسبق، أحد نجوم الزمالك على مر تاريخه، حيث حصل مع الفريق على 17 بطولة وبذلك أصبح أكثر لاعبى الفريق فى التاريخ حصولا على الألقاب، متفوقًا على خالد الغندور قائد الفريق السابق الذى فاز بـ 16 بطولة.

كيف يخطط الزمالك لتأمين مستقبل نجوم الفريق؟

يخطط مسئولو نادى الزمالك لتأمين نجوم الفريق من الصف الأول والناشئين الذين يدعمون الفريق الأول بشكل كبير من أبناء القلعة البيضاء، سواء عن طريق تعديل العقود أو مد مدة التعاقد.

لا صوت يعلو فوق صوت مطالب التجديد للمغربى أشرف بن شرقى، جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه الحق فى التوقيع لأى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى.

وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رسالة للمغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الكروى الأول خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

مع حلول شهر يناير من العام الجديد 2022 أصبح هناك 11 لاعبًا فى صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يرحلوا عن القلعة البيضاء "مجانًا" فى نهاية الموسم، حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.