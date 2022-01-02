شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري ينشر صورا من تدريب المنتخب اليوم استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى، مدرب حراس منتخب مصر، على نشر عدة صور من مران منتخب مصر الأول اليوم الأحد، استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا المقرر لها 9 يناير الجارى في الأراضى الكاميرونية.

ونشر عصام الحضرى عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورا له خلال مران المنتخب الأول في معسكره المغلق، استعدادًا للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية، وأقيم المران بالملعب الرئيسى لاستاد القاهرة بمشاركة 19 لاعبًا، بالإضافة إلى عمرو السولية الذى أدى تدريبات علاجية.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق تدريباته غدًا فى الحادية عشرة صباحًا بالملعب الرئيسى لاستاد القاهرة، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بمتابعة ربع الساعة الأولى، ويسبق المران بربع ساعة لقاءات صحفية مع نجوم الفريق تبدأ فى الحادية عشرة إلا ربع.

وحرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على معاينة ملعب نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لخوض تدريبات المنتخب الوطني عليه حتى موعد السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتواجد المدرب البرتغالى فى ملعب الدفاع الجوي، برفقة وائل جمعة مدير المنتخب، ومحمد شوقي المدرب المساعد بصفوف الفراعنة.