شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه منتخب الإسكندرية غدا فى البروفة الأخيرة لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق سموحة في الثالثة عصر غد الاثنين مع منتخب الإسكندرية وديا على ملاعب سموحة، استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية التى ستقام 12 يناير الجارى، بعد توقف بطولة الدورى لمشاركة المنتخب الوطنى في كأس أمم أفريقيا في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

وشهد تدريب سموحة اليوم عودة الأنجولى دافشا بعد غياب 3 أشهر عن المران بعد إجرائه عملية في الكتف وخضع للعلاج الطبيعى، ويتم تجهيزه حاليا للمشاركة في كأس الرابطة.

وينتظر أحمد سامى المدير الفني للفريق، قرعة كأس الرابطة غدا، لوضع البرنامج الخاص بالفريق، وفقا لمباريات سموحة في البطولة الودية.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة هو مشاركة فرق مسابقة الدوري الممتاز 18 فريقًا إجباريًّا، وسيتم تقسيمها على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى، ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.