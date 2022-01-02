شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطمئن على الجزيري والمثلوثي في معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اتصالا هاتفيا بالثنائي التونسي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، لاعبي الزمالك، المنضمين لمعسكر المنتخب التونسي استعدادا لأمم أفريقيا.

وأكد كارتيرون للثنائي أنهما يمثلان منتخب بلدهما في بطولة مهمة وعليهما اثبات امكانياتهما علي أفضل صورة، كما أكد لهما ان جمهور الزمالك يساندهما في البطولة وعليهما إسعاد الجماهير.

من ناحية أخرى أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك انه سعيد بالاجتماع الذي عقده رئيس الزمالك مرتضي منصور مع اللاعبين، مؤكدا أن الحالة المعنوية للاعبين كانت في حاجة الي تواصل مع مسئولي النادي.

وقال كارتيرون ان اللاعبين كانوا في حاجة إلى مسئول يتحدث معهم لتوضيح بعض الأمور التي تخص مستحقاتهم، وهو الأمر الذي كان يقلق اللاعبين، مشيدا بدور لاعبي الزمالك في المباريات، مؤكدا أن فريق الزمالك يضم أفضل اللاعبين في افريقيا.