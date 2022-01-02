شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراتي منتخب اليد مع فرنسا بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الاتحادان المصري والفرنسي لكرة اليد على تأجيل المباراتين الوديتين بين المنتخبين، واللتان كان مقررا إقامتهما يومى 7 و9 يناير الجاري، بسبب جائحة فيروس كورونا التي عادت لتزيد معدل الإصابات من جديد على مستوى العالم.

ومن المقرر، حسب الاتفاق الجديد بين الاتحادين، أن تقام المباراتان خلال الأسبوع الدولي في شهر مارس أو أبريل المقبلين، بمشاركة لاعبي المنتخب المحترفين في أوروبا، وسيكون ذلك ضمن برنامج الإعداد الجديد للمنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بعد تعديل موعدها لتقام من 22 يونيو إلى 2 يوليو من العام الجاري.

كان منتخبا الدنمارك والنرويج قد اعتذرا عن المشاركة في بطولة الكأس الذهبي في فرنسا، تجنبا لوقوع إصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين، قبل المشاركة في كأس الأمم الأوروبية في المجر بداية من منتصف يناير الجارى.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد خاض العديد من المباريات الودية خلال الفترة الأخيرة، حيث شارك فى الدورة الدولية الودية بالسعودية، ولعب مباراتين وديتين مع المنتخب القطري في الدوحة، وعادت البعثة أمس الأول إلى القاهرة، قبل الاتفاق على تأجيل السفر إلى فرنسا بناءً على اتفاق الطرفين.