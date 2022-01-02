مدرب ليفربول يكشف موقفه من صلاح وماني في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح بيب ليندرس مدرب نادي ليفربول، بأنه يدعم مشاركة محمد صلاح، ساديو ماني، ونابي كيتا في بطولة أمم إفريقيا من أجل تمثيل بلدانهم بأفضل شكل ممكن.

وقال ليندرس الذي قاد ليفربول أمام تشيلسي في غياب يورجن كلوب، عن ثلاثي الفريق في أمم إفريقيا: "أنا أتمنى أفضل شيء لهم في بطولة أمم إفريقيا".

وتابع: "الجميع يعلم شعور اللعب من أجل البلد، وهم من حقهم القتال من أجل كل بطولة تسنح لهم، محمد صلاح أسطورة، وكذلك ساديو ماني أسطورة".

وأضاف: "نحن نمتلك العديد من الأسلحة المختلفة، انهما (محمد صلاح وماني) لهما قيمة كبيرة لأنهما يمثلان واجهة للفريق، يحددان وجهتنا في المباراة، ويمنحانا الرغبة".

ويتوجه محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا عقب مباراة تشيلسي التي أقيمت اليوم الأحد، ومن المنتظر أن تنطلق البطولة في التاسع من يناير الجاري.