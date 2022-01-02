عودة تريزيجيه.. أستون فيلا يتلقى خسارة جديدة أمام برينتفورد بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

تلقى فريق أستون فيلا خسارة ثانية على التوالي وهذه المرة على يد فريق برينتفورد بهدف مقابل هدفين في إطار الجولة الـ21 من حسابات بريميرليج.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 80، بعد عودته من الإصابة والتي تعرض لها في الركبة بالموسم الماضي خلال لقاء ليفربول.

وطالب الدولي المصري بالحصول على ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة إلا أن الحكم رفض طلب "تريزيجيه".

وأحرز داني إينجز هدف أستون فيلا الأول في الدقيقة 16.

في المقابل، أحرز يوني فايسا هدفًا في الدقيقة 42، قبل أن يسجل مادس راسموسن الهدف الثاني لبرينتفورد في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برينتفورد إلى النقطة 23 نقطة ليكون في المركز 12، في المقابل واصل أستون فيلا التراجع ليصبح في المركز الـ13 بـ 22 نقطة.