الامارات | سيارة خالد القاسمي تتعرض لكسر في علبة التروس برالي داكار

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة خالد القاسمي تتعرض لكسر في علبة التروس برالي داكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاهل سيباستيان لوب ثقباً مزدوجاً بسيارته ليمنح فريق البحرين ريد إكستريم المركز الثاني، حيث بدأ رالي داكار 2022 بشكل جدي اليوم الأحد.

ودارت المنافسات الحامية حول حائل في شمال المملكة العربية السعودية، وكانت المرحلة التي يبلغ طولها 333 كيلومتراً هي البداية الحقيقية لرالي داكار الرابع والأربعين، حيث قدم لوب ومساعده فابيان لوركين عرضاً مثيراً للإعجاب بسيارة برودرايف هانتر.

واحتل ناصر العطية، الفائز ثلاث مرات برالي داكار الصدارة الإجمالية متقدما بفارق 12 دقيقة و 44 ثانية بسيارته تويوتا هايلكس، فيما انتقل سيباستيان من المركز الخامس في مرحلة اليوم السابق إلى المركز الثاني للترتيب العام اليوم.

وقال بيان صحافي: «توقفت سيارة الشيخ خالد القاسمي (أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر) مبكرا اليوم بسبب كسر في علبة التروس عند نقطة المراقبة الأولى».

وتميزت المرحلة بمجموعة كبيرة من التضاريس، وضمت أقسام عالية السرعة وملاحة معقدة وصخور، وقد عانى بطل العالم للراليات تسع مرات سيباستيان لوب من ثقبين قبل أن يتعافى بسرعة كبيرة في نهاية المرحلة.

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