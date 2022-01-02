ميسي يتقدم مصابي سان جيرمان بكورونا

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وأوضح سان جيرمان في وقت سابق أن أحد منتسبي النادي أيضا أصيب بالعدوى قبل أن يكشف أمس عن إصابة 4 لاعبين هم ميسي وخوان بيرنات وسيرخيو ريكو وناثان بيتومازالا بفيروس كورونا.
ويستعد سان جيرمان لمواجهة فان المنافس بالدرجة الثالثة، مساء اليوم في كأس فرنسا.
ويعود سان جيرمان إلى التدريبات بعد فترة من التوقف بسبب احتفالات أعياد الميلاد، حيث يستأنف مشواره في الدوري الفرنسي بملاقاة مضيفه ليون يوم الأحد المقبل.
ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة من 14 انتصارا و4 تعادلات وهزيمة واحدة، متفوقا بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه مرسيليا.
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