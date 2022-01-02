شكرا لقرائتكم خبر ساندرز والعطية يتصدران سيارات ودراجات رالي داكار السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم دراج فريق «غازغاز» الأسترالي دانيال ساندرز صدارة المرحلة الأولى في منافسات رالي داكار السعودية 2022، متقدما على التشيلي بابلو كوينتانيللا دراج فريق هوندا، الذي حل ثانيا في المرحلة التي انطلقت صباح أمس في حائل.

وسجل ساندرز 4 ساعات و38 دقيقة و40 ثانية، متقدما بفارق 4 دقائق و7 ثوان أمام أقرب منافسيه كوينتانيللا، فيما جاء ماتياس فالكنر من فريق ريد بل كي تي إم في المركز الثالث أمام أندريان فان بيفيرن من فريق ياماها في المركز الرابع، وحل الأمريكي مايسون كلاين من فريق «باس داكار كي تي إم» في المركز الخامس.

وجاء سام سنرلاند من فريق «غازغاز» في المركز السادس أمام لورينزو سانتولينو في المركز السابع، وخافيير دي سولتريه في المركز الثامن، وروس برانش في المركز التاسع، وحل الأمريكي سكايلر هاوز في المركز العاشر.

فئة السيارات

فاز القطري ناصر العطية، سائق سيارة تويوتا، أمس بالمرحلة الأولى في فئة السيارات بسباق رالي داكار 2022.

وحله خلفه الفرنسي سيباستيان لوب، من فريق البحرين رايد إكستريم، بفارق 12 دقيقة و44 ثانية عن العطية.

وجاء في المركز الثالث زميل العطية في تويوتا، الجنوب أفريقي جينييل دي فيليه بفارق 32 دقيقة و43 ثانية.

وخسر الفائز بالنسخة الماضية من رالي داكار الفرنسي ستيفان بيترانسيل، سائق أودي، فرصه مبكرا في الرالي، بعدما انكسر المحور الخلفي لسيارته في الكيلومتر 153.

وتسبب الحادث في توقف بيترانسيل الفائز بـ 14 نسخة من رالي داكار لأكثر من ساعتين.

زيارة مخيم المتسابقين

وكان نائب أمير منطقة حائل، فيصل بن فهد زار مخيم المتسابقين في الرالي يرافقه رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA محمد بن سليم.

والتقى الأمير فيصل بن فهد بعدد من المتسابقين واطمأن على تكامل الخدمات الأمنية والطبية والإسعافية المقدمة أثناء مراحل السباق.

كما اطلع على المركز الإعلامي وشاهد جانبا من تغطية وسائل الإعلام العالمية.

وزار الأمير فيصل بن فهد الفعاليات المصاحبة ومخيم إمارة المنطقة للضيافة وأركان الأسر المنتجة، معربا عن سروره لما شاهده من نجاح تنظيمي، منوها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي مكن من إقامة هذا الرالي العالمي على أرض الوطن وبمسارات تعبر عددا من مناطق المملكة، مثنيا على جهود واستعدادات مختلف الجهات الحكومية بمنطقة حائل بمتابعة من أمير المنطقة وتعاون أبناء المنطقة، مشيدا بما تحقق لرالي داكار السعودية من نجاحات بمتابعة وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.