جارديم يحاكي لوشيسكو في «نفاد الوقود» بعد الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيد الهلال إلى الذاكرة الصورة التي كان عليها في أواخر 2019 من حيث تشابه المواقف وتكرار كثير منها في الموسم الحالي، خاصة بعد أن تردد نية الإدارة في إقالة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم بسبب تردي نتائج الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وعدم ثبات مستواه منذ تتويجه بدوري أبطال آسيا.

في عام 2019 توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا مع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعد فترة زمنية طويلة بين آخر لقب حققه النادي في البطولة امتدت إلى 19 عاما، ورغم ذلك إلا أن الهلال تراجعت نتائجه محليا، حتى كتبت مباراة الفريق أمام ضمك بدوري المحترفين نهاية العلاقة مع لوشيسكو فتمت إقالته بعد أن توسع الفارق مع المتصدر الشباب إلى 5 نقاط بنهاية الجولة الـ18، بعد أن سبقها خسارة السوبر أمام المنافس التقليدي النصر بثلاثية نظيفة.

جارديم

بعد أن نجا جارديم من الإقالة نتيجة الفوز الصعب على الفيصلي 3/ 2 في الجولة الـ15 الماضية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تردد أن إدارة النادي أرجأت القرار إلى ما بعد مباراة السوبر الخميس المقبل التي ستجري أمام الفيصلي أيضا، فيما أكدت تقارير إلى أن المدرب ينوي أصلا الرحيل عن الهلال والتوجه إلى تدريب أحد الأندية الأوروبية ومن ثم العودة لتدريب ناد خليجي.

ويتخوف المدرج الهلالي من استمرار جارديم حتى لو توج الفريق بكأس السوبر، خاصة وأن الهلال يطمح إلى ظهور مميز في كأس العالم للأندية التي ستقام في فبراير المقبل بالإمارات.

الهلال مع لوشيسكو وجارديم بعد آسيا