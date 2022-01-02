الشباب الأقوى هجوما والاتحاد والفيحاء الأفضل دفاعا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت البطاقة الحمراء للظهور في الجولة الـ15 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن غابت عن الجولة الماضية.

وكانت البطاقة الحمراء الوحيدة من نصيب مدافع الفتح، المغربي مروان سعدان خلال مباراة النصر التي انتهت بفوز الأخير 1/ 0.

في المقابل، ظهرت البطاقة الصفراء كثيرا، حيث وصلت إلى 32 بطاقة.

وشهدت الجولة عددا كبيرا من الأهداف وصلت إلى 25 هدفا، منها 7 أهداف في مباراة واحدة انتهت بفوز الشباب على الأهلي 4/ 3 أمس الأول على ملعب الأخير بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتمسك الاتحاد بالصدارة والشباب بالوصافة فيما انتقل النصر إلى المركز الثالث مزيحا ضمك للمركز الرابع أمام الهلال صاحب المركز الخامس.

ونصب الشباب نفسه الأقوى هجوما بتسجيله 30 هدفا، فيما بقي الاتحاد والفيحاء الأقوى دفاعا بتلقي كل منهما 12 هدفا.

أرقام من الجولة الـ15







4 أهداف سجلت بطريقة عكسية (نيران صديقة).



تم احتساب ضربتي جزاء للهلال والأهلي.



بطاقة حمراء وحيدة و32 صفراء.



الفتح أكثر المتضررين من كورونا (27 حالة).



احتفظ الاتحاد والشباب بالصدارة والوصافة.



تقدم النصر للمركز الثالث وتراجع ضمك للرابع.



انتقل الطائي وأبها للمركزين الثامن والتاسع.



تراجع الأهلي والفيصلي للمركزين الـ12 والـ13.



بعد انتهاء الدور الأول