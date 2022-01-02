شكرا لقرائتكم خبر معرض سيارات كلاسيكية بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقام في الصياهد الجنوبية اليوم، فعاليات معرض سيارات النقل الكلاسيكية التي تستمر حتى 12 من يناير الحالي.

ويضم المعرض عددا من الفعاليات والفقرات الخاصة في الترفيه وعروض السيارات وأنشطة تفاعلية وسحوبات وجوائز، وسيقام المعرض على مساحة 90 ألف م2، مجهزة بمختلف الخدمات التي تمكن زواره من الاستمتاع بهذه الفعالية وتوفير الراحة لهم.

وتم تصميم المعرض على شكل حرف «u» حيث يعرض في منتصفه، فيما يبلغ عدد صالات العرض المجهزة 6 صالات، مساحة كل واحدة منها 1200م، وبلغت مساحة الإسفلت للعرض 6000م.