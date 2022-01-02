شكرا لقرائتكم خبر تذاكر مونديال الأندية تبدأ من 20 درهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية المقررة في أبو ظبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل. وتتراوح أسعار التذاكر بين 20 درهما في فئة التذاكر الرابعة وحتى 200 درهم للمباراة النهائية في فئة تذاكر الدرجة الأولى. وقال المتحدث الرسمي للجنة المنظمة لكأس العالم للأندية محمد الظاهري «يحظى كأس العالم للأندية باهتمام كبير من جماهير ومحبي كرة القدم في شتى أنحاء العالم. كما ستُرسخ استضافتنا للنسخة المقبلة شراكتنا مع الفيفا في تنظيم حدث عالمي مبهر وآمن وفق أعلى معايير الصحة والسلامة».

كانت هذه تفاصيل خبر تذاكر مونديال الأندية تبدأ من 20 درهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.