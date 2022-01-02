الامارات | محمد صلاح يسجل في تشيلسي ويواصل كتابة الأرقام التاريخية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل في تشيلسي ويواصل كتابة الأرقام التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول هدف فريقه الثاني في مباراة تشيلسي بالجولة 21 من البطولة ليعود النجم المصري للإبداع وكتابة الأرقام التاريخية بعدما وصل إلى الهدف رقم 16 له في البطولة، وبذلك يكون الملك المصري قد ساهم في تسجيل 200 هدف مع ليفربول منذ أن انضم إلى الفريق في موسم 2017.

وذكر حساب رابطة الدوري الإنجليزي في موقع تويتر أن محمد صلاح ساهم في 200 هدف مع ليفربول خلال 229 مباراة!، 148 هدف، 52 صناعة.



وانتهى الشوط الأول في قمة الدوري الإنجليزي بين تشيلسي وليفربول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، حيث تقدم ليفربول بهدفين عن طريق ماني ومحمد صلاح، ونجح تشيلسي في إحراز هدفين في 4 دقائق لينهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

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