هل يفاوض الأهلي أشرف بن شرقى بعد تعثر تمديد عقده مع الزمالك؟

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القاهرة - سامية سيد - دخل المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، الفترة الحُرة فى عقده وأصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ خلال يناير الجارى دون للرجوع للزمالك، حيث ينتهى عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وبدأت انتقالات يناير أمس، السبت، ليُصبح من حق بن شرقى التوقيع لأى نادٍ حالياً وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: ماذا قدم أشرف بن شرقى مع الزمالك؟

ج: إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 85 مباراة منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن بإجمالى 6693 دقيقة لعب، سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 20 هدفًا آخر وتوج بأربع بطولات، هى: الدورى الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المحلى والسوبر الأفريقى.

س: متى ينتهى تعاقد أشرف بن شرقى مع الزمالك؟

ج: ينتهى تعاقد أشرف بن شرقى مع الزمالك فى نهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير الجارى، على أن ينتقل لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

س: هل يرغب الزمالك فى تمديد تعاقد أشرف بن شرقى؟

ج: نعم، ودخلت إدارة الزمالك فى أوقات سابقة بمفاوضات مكثفة مع اللاعب لتمديد تعاقده، وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع بن شرقى حول معظم بنود العقد الجديد الذى سيتم إبرامه بين النادى واللاعب، إلا أن بند "الشرط الجزائى" مازال يعطل إتمام التعاقد.

س: هل يفاوض الأهلى أشرف بن شرقى؟

ج: أحد وكلاء اللاعبين عرض بن شرقى على مسئولين فى إدارة الأهلى بشكل ودى خلال الأيام الماضية، لكن الأمر لم يتحول إلى جدية وتفاوض رسمى بين الأهلى واللاعب المغربي.

س: هل يملك أشرف بن شرقى عروضاً للرحيل عن الزمالك؟

ج: يمتلك لاعب الزمالك العديد من العروض ويفاضل بينها الفترة المقبلة، لو فشلت محاولات الزمالك تجديد عقده، خاصة فى ظل الخلاف الواضح بين الطرفين حول بنود وقيمة العقد.