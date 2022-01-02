شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يرفض رحيل حسين فيصل عن سموحة فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، باستمرار حسين فيصل صانع ألعاب الفريق معه حتى نهاية الموسم الجارى على أقل تقدير بعد العروض التى وصلت إدارة النادى تطلب التعاقد مع اللاعب بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مع المنتخب الوطنى فى كأس العرب التى أقيمت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة وحصل فيها الفراعنة على المركز الرابع.

وكان مسئولو سموحة حصلوا على توقيع اللاعب بعد حصوله على الاستغناء الخاص به مجانا من ناديه السابق الزمالك، نظرا لعدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون بمستواه الفني، فى ظل وجود أكثر من لاعب فى مركزه من الفريق الأول.

ولفت حسين فيصل الأنظار إليه بشدة من المباراة الأولى مع سموحة عندما شارك أمام الاتحاد السكندرى وأحرز هدفا عالميا فى مرمى محمد عبد المنصف حارس الاتحاد من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 7 مباريات ، فاز الفريق الأزرق فى 3 وتعادل 3 وخسر لقاء وحيد ، احرز لاعبوه 12 هدفا ومنى مرماه بـ10 .