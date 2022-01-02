شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تنتظر أشرف بن شرقى فى الزمالك بعدما أصبح حرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فوق صوت مطالب التجديد للمغربى أشرف بن شرقى، جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه الحق فى التوقيع لأى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى.

إدارة الكرة بنادى الزمالك تسعى لحسم ملف التجديد لأشرف بن شرقى فى أسرع وقت، ما يضع 3 سيناريوهات أمام الإدارة لحسم هذا الملف، بعدما أصبح من حق اللاعب التوقيع لأى نادٍ آخر فى الوقت الحالى.

السيناريو الأول

ويدور السيناريو الأول حول نجاح الإدارة فى حسم تجديد تعاقد أشرف بن شرقى ليستمر مع القلعة البيضاء فى لفترة المقبلة، وإنهاء حالة الجدل المثارة فى هذا الملف فى الوقت الحالى، ويعود اللاعب للتركيز داخل المستطيل الأخضر فقط.

السيناريو الثانى

أما السيناريو الثانى فيأتى فى إمكانية عرض أشرف بن شرقى للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتحقيق مكسب مادى من بيع اللاعب قبل أن يرحل مجانًا، وذلك فى حال تعثر مفاوضات التجديد.

السيناريو الثالث

ويأتى السيناريو الثالث فى أى يستمر أشرف بن شرقى مع الزمالك حتى نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى، وحينها تكون الأوضاع قد استقرت فى نادى الزمالك وتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يمنح اللاعب مزيداً من الطمأنينة ليوافق على التجديد، أو يرحل عن القلعة البيضاء.

ويٌعد أشرف بن شرقى من أبرز لاعبى فريق الزمالك، ويعتمد عليه الاجهزة الفنية بصورة أساسية، نظرا لمستواه داخل الملعب، وما يقدمه خلال المباريات مع الفريق الأبيض.

نرصد فى السطور التالية كل ما قدمه بن شرقى مع الزمالك بعد استبعاده من قائمة منتخب بلاده فى أمم أفريقيا..

شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك من الانضمام لصفوف الفريق فى 84 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيها 33 هدفا، وصنع 20 لزملاؤه.

مباريات بن شرقى مع الزمالك مقسمة إلى 57 مباراة ببطولة الدورى ، سجل فيها 19 هدفا ، منها 5 مباريات بالموسم الجارى ، 18 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا سجل فيها 7 أهداف، من بينها مباراتين فى النسخة الجارية .

وفى كاس مصر شارك بن شريفى مع الأبيض فى 6 مباريات سجل فيها 5 أهداف، و مبارياتين ببطولة السوبر المصرى ، وواحدة بالسوبر الافريقى .