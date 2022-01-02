شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعاين ملعب الدفاع الجوى قبل استضافة تدريبات المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على معاينة ملعب نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لخوض تدريبات المنتخب الوطني عليه حتى موعد السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتواجد المدرب البرتغالى فى ملعب الدفاع الجوي، برفقة وائل جمعة مدير المنتخب، ومحمد شوقي المدرب المساعد بصفوف الفراعنة.

وحرص نادي بيراميدز على أن يكون فى استقبال جهاز المنتخب أعضاء من الجهاز الإداري وإدارة الملعب، في إطار توجيهات الإدارة برئاسة ممدوح عيد الرئيس التنفيذي بتسهيل مهمة جهاز المنتخب ومساعدته على التحضير بأفضل شكل ممكن للمرحلة المقبلة وقبل السفر للكاميرون.

ومن المنتظر أن يتم التنسيق بين هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ووائل جمعة مدير المنتخب على المواعيد المناسبة للتدريبات وخريطة الأيام المقبلة.