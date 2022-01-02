شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحفظ على العرض التركي لاستعارة كهربا بسبب ضعف المقابل المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على عرض نادى هاتاي التركي لاستعارة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب ضعف المقابل المالي المعروض للحصول على خدمات "الفولت العالي".

وترك مسئولو النادي الأهلي مسألة الموافقة على عرض الإعارة لمحمود كهربا، وحال ترحيب اللاعب بالخروج لخوض تجربة فى الدوري التركي ستتحدث الإدارة الحمراء عن ضرورة رفع المقابل المالي المعروض للحصول على خدمات اللاعب.

وخرج محمود كهربا من حسابات بيتسو موسيماني منذ بداية الموسم الحالي، ولا يعتمد عليه نهائيا سواء أساسيا أو احتياطيا، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل عن الأهلي في ظل صعوبة الحصول على فرصة حقيقة بالأهلي في وجود موسيماني.

ويفاضل كهربا بين البقاء في الأهلي على أمل دخول حسابات موسيماني واستغلال الفرصة التي سيحصل عليها أو الخروج للإعارة ووقتها سيحصل اللاعب على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.