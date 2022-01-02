شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون فى الزمالك ينتظرون كأس الرابطة لإثبات ذاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عدد كبير من لاعبي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك كأس الرابطة المقرر انطلاقها الأيام المقبلة للمرة الأولى، ويأمل هؤلاء اللاعبون فى استغلال الفرصة التى سيحصلون عليها في غياب الأساسيين لتواجدهم فى أمم أفريقيا.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت قبل عدة أشهر تدشين بطولة كأس الرابطة التى تقام خلال فترة توقف الدوري المصري، لمشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وتجرى قرعة البطولة الوليدة غداً الاثنين.