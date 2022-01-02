شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون فى الزمالك ينتظرون كأس الرابطة لإثبات ذاتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عدد كبير من لاعبي فريق الكرة الأول بنادى الزمالك كأس الرابطة المقرر انطلاقها الأيام المقبلة للمرة الأولى، ويأمل هؤلاء اللاعبون فى استغلال الفرصة التى سيحصلون عليها في غياب الأساسيين لتواجدهم فى أمم أفريقيا.
وكانت رابطة الأندية قد أعلنت قبل عدة أشهر تدشين بطولة كأس الرابطة التى تقام خلال فترة توقف الدوري المصري، لمشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وتجرى قرعة البطولة الوليدة غداً الاثنين.
وتقام البطولة يوم 12 من الشهر الجارى، التى تُعد أحدث مواليد اتحاد كرة القدم المصرى، بمشاركة جميع فرق الدوري، ويتم تقسيمها على 3 مجموعات، ويصعد المتصدرون لنصف النهائي بجانب صاحب أفضل مركز ثانٍ.
ويغيب عن الزمالك فى مسابقة كأس الرابطة كلاً من محمد ابوجبل ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو، الذين يتواجدون مع المنتخب الوطنى من أجل المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، فيما يتواجد حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري ضمن صفوف منتخب تونس.
ويأمل عدد كبير من لاعبى الزمالك فى الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق فى كأس الرابطة، ويأتى أبرزهم أيمن حفنى وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر بالإضافة إلى الناشئين الذين يتواجدون وسط صفوف الفريق الأول فى الوقت الحالى.