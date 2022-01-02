شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل والد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك والمنتخب الأسبق، أحد نجوم الزمالك على مر تاريخه، حيث حصل مع الفريق على 17 بطولة وبذلك أصبح أكثر لاعبى الفريق فى التاريخ حصولا على الألقاب، متفوقًا على خالد الغندور قائد الفريق السابق الذى فاز بـ 16 بطولة.

بدأ عبد الواحد السيد مسيرته مع كرة القدم فى نادى الزمالك، حيث انضم لفريق الناشئين بالنادى، حتى ظهر مع الفريق الأول فى أواخر عام 1997م كحارس احتياطى لنادر السيد، إلا أن بقاءه على دكه الاحتياطى لم يستمر طويلا إذ أصبح الحارس الأول والأساسى للفريق فى الدورى المصرى موسم 1998/1999م أمام نادى القناة فى 14 أغسطس سنة 1998 فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأبيض وقدم عبدالواحد السيد مستوى مميزا وحافظ بعدها على مكانه فى التشكيل الأساسى للأبيض.

فى موسم 2014-2015 رحل عبدالواحد السيد من الزمالك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية وانضم لفريق مصر المقاصة لمدة 3 مواسم، لكنه خاض موسما واحدا قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

انضم عبدالواحد السيد لمنتخب مصر فى أكثر من مرة وخاض مع الفراعنة أربع دورات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أعوام 2002 و2004 و2006 و2010 حصد منهم لقبين وخسر اثنين.

حصد عبد الواحد السيد مع الزمالك 4 ألقاب للدورى وفاز بكأس مصر 5 مرات وحقق 2 كأس سوبر مصرى وحصد لقب دورى أبطال إفريقيا مرة واحدة، كما توج بلقب السوبر الإفريقى مرة واحدة وفاز ببطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس مرة واحدة ونال لقب الكأس الأفرو- آسيوية مرة واحدة وحقق لقب البطولة العربية مرة واحدة كما فاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرة واحدة.

وأعلن عبدالواحد السيد اعتزاله فى عام 2015 بعدما قضى آخر مواسمه مع فريق مصر المقاصة ليضع حدا لمسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية.