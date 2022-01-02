شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يشارك جمهوره بصور خطوبته على علياء الزنوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد ياسر ريان، مهاجم الأهلي والمعار إلى ألتاي سبور التركي، عن صور جديدة من سيشن حفل خطوبته على علياء الزنوكى، والذى أقيم وسط أجواء عائلية بحضور أسرة العروسين فقط.

ونشر أحمد ريان عبر حسابه الخاص على إنستجرام صورا من سيشن الخطوبة وعلق قائلا: "الآن، أنتى عالقة معى للأبد ودائماً".



احمد ياسر ريان

ويقدم أحمد ريان عروضا طيبة في الدوري التركي هذا الموسم، وسجل العديد من الأهداف مع فريقه في مشواره بالدوري والكأس فى تركيا.

وشارك أحمد ياسر ريان فى 10 مباريات في الدوري التركي هذا الموسم بدأ فيها أساسياً في 3 لقاءات، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدف واحد وأضاع فرصة كبيرة.

ويتواجد ألتاي فى المركز الحادي عشر ببطولة الدوري التركي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل فى واحدة وخسارة 7 بينما سجل 18 هدفاً وتلقى 21.

كما سجل ريان هدفين في كأس إيطاليا خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام مانيسا سبور في دور الـ 64 من بطولة كأس تركيا بنتيجة 4-2.



احمد ياسر ريان وخطيبته



من كواليس سيشن الخطوبة

وأحرز ريان هدفاً رائعاً وعالميًا فى مباراة دور الـ 64 من بطولة كأس تركيا في مرمى مانيسا.

ولعب أحمد ياسر ريان المباراة أساسيًا من خلال تشكيل المدير الفني، مصطفى دينزلي، رغم إصابته في الرأس في المباراة الأخيرة أمام باشاك شهير في الدوري التركي.



خطوبة احمد ريان

وواصل أحمد ياسر ريان، مهاجم ألتاي المعار من الأهلي، تألقه الشديد فى مباراة مانيسا سبور في دور الـ 64 من بطولة كأس تركيا.