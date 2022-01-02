شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الاستعدادات الأخيرة لـ رامى ربيعة وعروسه قبل حفل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد رامي ربيعة، مدافع الأهلي، للاحتفال بحفل زفافه بعد قليل فى أحد الفنادق، بعدما استغل إجازة فريقه لدخول عش الزوجية، قبل أن يعود اللاعبون للتدريبات غدا، الاثنين، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة.

ومن المنتظر أن يحيى الفنان هيثم شاكر حفل زفاف رامى ربيعة اليوم، الأحد، داخل أحد فنادق طريق العروبة فى مصر الجديدة، بحضور عدد من نجوم الفن والرياضة.

من ناحية أخرى، تسبب تجديد التونسي على معلول، نجم دفاع الأهلي، عقده مع فريقه لمدة موسمين بخلاف الموسم الجارى فى تغيير محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز ومنتخبنا الوطني رأيه فى مسألة العودة للمارد الأحمر، نظراً لرغبة اللاعب فى اللعب بشكل منتظم، وهو الأمر غير المضمون فى وجود على معلول والذى يعد واحدا من أفضل مدافعي القارة الأفريقية في الوقت الحالي.

ورغم اتفاق محمد حمدي مع الأهلي في وقت سابق على التوقيع للفريق الأحمر، خاصة أن عقده مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجارى، وبالتالي يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أن تجديد معلول للأهلي رسمياً جعل اللاعب يعيد حساباته خاصة أن ما سيحصل عليه فى بيراميدز يفوق ما كان سيحصل عليه حال انتقاله للأهلي.

ويعقد مسئولو بيراميدز جلسة حاسمة مع محمد حمدي لإقناعه بالتجديد، خاصة أنه ظهير أيسر الفريق الأساسى ويتواجد بشكل دائم فى قائمة منتخبنا الوطنى بفضل مشاركته المستمرة، ويرغب الأهلى فى تدعيم الجبهة اليسرى، رغم النجاح فى تجديد عقد على معلول لمدة موسمين، ولكن هناك رغبة فى توفير لاعب آخر على مستوى جيد فى ظل عدم الاقتناع بمستوى محمود وحيد الظهير الأيسر البديل فى القائمة الحمراء، إلا أن الساعات الماضية شهدت ابتعاد اللاغب بشكل كبير.