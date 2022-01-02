شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة فى ملعب الأهلي.. بيراميدز يتجاهل تجديد عقد حارسه المهدى سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهل مسئولو نادي بيراميدز تجديد عقد المهدى سليمان، حارس مرمى الفريق، والذى ينتهي بنهاية الموسم الجارى ويحق للحارس الدولي التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى الجاري، ويعد المهدي سليمان واحدا من أبرز المرشحين لتدعيم مركز الحراسة الحمراء فى الموسم الجديد.

وأصبحت الكرة حالياً فى ملعب إدارة الأهلي إذا استقرت على التعاقد مع المهدي سليمان، وتفضيله على العديد من الحراس المرشحين، ومنهم محمود جاد ومحمد بسام ومحمد صبحي.

ويشارك النادى الأهلى ممثلا للقارة الأفريقية للمرة السابعة في تاريخه في كأس العالم للأندية المقبلة، وذلك بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ويواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلعب الفريقان في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل.

وكانت قرعة مونديال الأندية قد أجريت في مدينة زيورخ السويسرية، وأسفرت عن مواجهة الفريقين في الدور ربع النهائي، حيث تقام النسخة المقبلة من مونديال الأندية في دولة الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 من فبراير القادم.