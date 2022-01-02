شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد رباعي الفريق فى أول تدريب بعد الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق بيراميدز، بقيادة إيهاب جلال، على الاحتفال بعيد ميلاد الرباعي "علي جبر ودودو الجباس" لاعبي الفريق، و"أحمد أبو جبل ومحمد صلاح" مسئولى المهمات، حيث يحتفل الرباعي بعيد ميلاده في بداية أيام العام الجديد.

وعاد الفريق الكرة لاستئناف تدريباته بداية من اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للمرحلة المقبلة، وخوض لقاءات كأس الرابطة، والتحضير لاستئناف مواجهات الدوري وبدء مشوار دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب انتهاء التوقف الحالي لخوض المنتخب الوطني منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وقبل انطلاق التدريب بملعب الدفاع الجوي، حرص الجهاز الإداري على تحضير "تورتة" للاحتفال باللاعبين وأفراد الجهاز المعاون، وسط حالة معنوية مرتفعة مع بداية برنامج الإعداد عقب التوقف الدولي.