شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الزمالك لتأمين مستقبل نجوم الفريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو نادى الزمالك لتأمين نجوم الفريق من الصف الأول والناشئين الذين يدعمون الفريق الأول بشكل كبير من أبناء القلعة البيضاء، سواء عن طريق تعديل العقود أو مد مدة التعاقد.

ويرصد الخليج 365 أبرز خطط الزمالك للحفاظ على النجوم فى التقرير التالى:

إلغاء الشرط الجزائي من عقود اللاعبين

بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك التفاوض مع 6 لاعبين لحل أزمة الشرط الجزائي في عقودهم التى وقعوها مع إدارات الزمالك السابقة خلال العام الماضي، وهى الأزمة التي انتشرت مؤخرا بعد تلويح بعض اللاعبين باستخدام الشرط الجزائي فى الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم الحالي.

إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة قامت بدراسة العقود التي تحتاج لتعديل، وهى عقود كل من يوسف أوباما ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيرى وإمام عاشور وعبد الله جمعة، حيث تحتوى عقود السادسي على شروط جزائية يتم تفعيلها بعد أول موسم فى عقد كل منهم، وهو ما ترفضه إدارة الزمالك الحالية.

تمديد عقد عبد الشافى لموسمين قادمين

عقدت إدارة الكرة بنادى الزمالك جلسة مع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك، من أجل التفاوض حول تجديد تعاقده مع النادى، فى ظل حرص إدارة الزمالك على الاحتفاظ بمحمد عبد الشافي لأطول فترة ممكن لما يقدمه من دور فني داخل الفريق ودور معنوى خارج الفريق، حيث يعتبر عبد الشافي من أكثر لاعبى الزمالك التزاما داخل وخارج الملعب.

وينتهي عقد محمد عبد الشافي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، إلا أنه يوجد شرط جزائى فى عقده يسمح له بفسخ التعاقد بنهاية الموسم الحالى، شرط إبلاغ الزمالك بالرحيل قبل نهاية الموسم بشهر.

وعقد أمير مرتضى المشرف على الكرة اجتماعا مع عبد الشافي للتفاوض حول تمديد العقد لمدة موسمين تبدأ من الموسم المقبل، على أن يتم تعديل قيمة عقده بما يتوافق مع مكانة اللاعب فى الزمالك.

تعديل عقود الناشئين منعا لتكرار أزمة حسين فيصل

كما تدرس إدارة نادى الزمالك تعديل عقود الناشئين المميزين فى النادي وتحرير عقود احتراف للمواهب المتميزة غير المرتبطة بعقود، منعاً لتكرار أزمة حسين فيصل لاعب سموحة الحالى والذى رحل عن الفريق بداية الموسم الحالى دون مقابل.

وكشف مصدر داخل إدارة النادى أنه سيتم تقييم جميع اللاعبين الناشئين، سواء الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الموسم الماضي والحالي، وكذلك الموجودين فى قطاع الناشئين، وذلك تمهيداً لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ على المواهب منهم منعا لرحيلهم مجانا فى نهاية الموسم.