شحاتة يوضح لمصراوي.. موقفه من ضم بواليا ومن يقود هجوم مصر بأمم إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

صرح رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة، بأنه لم يطلب ضم والتر بواليا مهاجم الأهلي في الوقت الحالي، كما أوضح أن مصطفى محمد أحق من محمد شريف بالمشاركة بشكل أساسي مع المنتخب.

وقال شحاتة في تصريحاته لـ"يلا كورة" عن أنباء اهتمامه بالتعاقد مع والتر بواليا حال عودته لمصر: "لم أطلب ضم والتر بواليا لصفوف الجونة، وإدارة الجونة لم تتفاوض مع الأهلي بشأن اللاعب

وتابع: "نحتاج لتدعيم 6 مراكز في ميركاتو الشتاء".

أما عن قائمة المنتخب المصري، فقال: "الاختيار في النهاية يعود للمدير الفني.. لأن كل مدرب له فكر معين، وبالتأكيد كيروش اختار اللاعبين على حسب فكرته وطريقة لعبه".

وأضاف: "واختار الانسب لتطبيق تلك الافكار في الملعب، وفي النهاية هو من سوف يتم محاسبته وليس فرد آخر.. لا استطيع ان اجزم بان اختياراته صحيحة أو العكس".

وواصل: "أنا كمدرب لي فكر مختلف، وبالتأكيد اختياراتي من الممكن ان تكون مختلفة.. وكما قلت، هو صاحب الافكار وهو يعلم جيدا من اللاعب الذي سيفيده في تنفيذ تلك الافكار".

واستطرد: "وفي النهاية كلنا ندعمه ونتمنى ان يصل منتخب مصر لأبعد نقطة وأعلى مركز".

وعن رأيه في المهاجم الأحق بالمشاركة أساسيًا مع المنتخب، قال: "مصطفى محمد رأس حربة صريح، أرى أنه الافضل للمشاركة كأساسي في تلك المركز.. أما شريف يستطيع اللعب كنجاح".