قمة بريميرليج.. تشيلسي 2-2 ليفربول.. عودة البلوز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وليفربول والمقرر إقامتها على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن حسابات قمة الأسبوع الـ21 بالبرميرليج.

ويدخل تشيلسي المباراة وهو في المركز الثاني بـ42 نقطة من 20 مباراة، في المقابل يأتي ليفربول ثالثًا بـ41 نقطة إلا أن "الريدز" لديه مباراة مؤجلة ضد ليدز.

تشكيل تشيلسي: إدوارد ميندي - تريفوه تشالوباه - أنطونيو روديجر - تياجو سيلفا - سيزار أزبليكويتا - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو - ميسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز.

تشكيل ليفربول: كويمين كيليهر - ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس - فابينيو - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - محمد صلاح - ديوجو جوتا - ساديو ماني.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الخامسة من بداية المباراة كاد محمد صلاح أن يسجل لليفربول بعد خطأ كارثي من دفاع تشيلسي لكن ميندي يتألق ويبعد الكرة.

وفي الدقيقة السابعة، رد كيليهر على ميندي بعد خطأ كارثي من أرنولد تصل لصالح الأمريكي بوليسيتش لكن حارس ليفربول يتصدى للكرة.

وفي الدقيقة التاسعة، أحرز ساديو ماني هدف ليفربول الأول بعد خطأ كارثي من تشالوباه ليسجل "أسد التيرانجا" هدف التقدم.

في الدقيقة 27، استطاع محمد صلاح أن يسجل هدف ليفربول الثاني من كرة رائعة بعد تمريرة من أرنولد ليراوغ مو ماركوس ألونسو ويسجل في شباك ميندي لتصبح النتيجة (2-0).

واستطاع كوفاسيتش في الدقيقة 42 أن يسجل هدفًا رائعًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء يقلص بها النتيجة للبلوز وتصبح (2-1).

المباراة اشتعلت في الدقيقة 47 عن طريق هدف أحرزه الأمريكي بوليستيتش بعد تمريرة من كانتي لتصبح النتيجة (2-2).

وكاد صلاح أن يسجل هدفًا عالميًا في الدقيقة 57، لكن ميندي يتصدى للكرة ببراعة ويحولها لركنية ليحافظ على فرص فريقه من هدف رائع.

ميندي واصل تألقه ليتصدى لكرة جديدة بعد تسديدة من ساديو ماني لكن لا جديد السنغالي يحول الفرصة لكرنية في الدقيقة 59.

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