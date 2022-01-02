خيتافي يلحق بريال مدريد الهزيمة الثانية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز خيتافي على ريال مدريد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد أونال مهاجم خيتافي بعد أن نجح في قطع الكرة وسط خطأ دفاعي عن طريق ميليتاو في الدقيقة الـ9 والانفراد بالمرمى.

وتلقى ريال مدريد الهزيمة الثانية له في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن تلقى الهزيمة الأولى أمام إسبانيول في الجولة الـ8 2-1.

وصل خيتافي للنقطة الـ18 في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 46 على قمة لاليجا.

ملخص المباراة:

سيطر ريال مدريد على الكرة في بداية المباراة، ولكن وسط خطأ دفاعي عن طريق ميليتاو في الدقيقة الـ9، استطاع أونال مهاجم خيتافي من قطع الكرة والانفراد بالمرمى ليسجل الهدف الأول.

حاول لاعبي ريال مدريد تعديل النتيجة، وجاءت أخطر فرص الملكي في الدقيقة الـ17، بعد مرور من كريم بنزيما وتمريرة لمودريتش الذي سدد الكرة بقوة ولكن العارضة تتعاطف مع خيتافي.

في بداية الشوط الثاني دفع كارل أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بتغييرات لتنشيط الخط الهجومي، بنزول كل من إيدين هازارد، ومارسيلو.

استمرت محاولات ريال مدريد مستمرة، وسيطر على مجريات الشوط الثاني بشكل كبير، وسط تراجع كبير من خيتافي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: ميندي، ميليتاو، ألابا، فاسكيز

الوسط: مودريتش، كروس، كاسيميرو

الهجوم: رودريجو، بنزيما، أسينسيو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: لونين، فويدياس، فاييخو، ناتشو، هازارد، مارسيلو، فالفيردي، سيبايوس، إيسكو، ماريانو، رافا مارين، بيتر.

تشكيل خيتافي:

حراسة المرمى: دافيد سوريا

الدفاع: ماتياس أوليفيرا، خوخي كوينكا، ستيفان ميتروفيتش، إيريك كاباكو، داميان سواريز

الوسط: ماورو أرامباري، نيمانيا ماكسيموفيتش، كارليس ألينيا

الهجوم: ساندرو راميريز، أونال

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: روبين يانيز، فلورينتينو لويس، خايمي ماتا، جوناثان كريستيان، خوان إجليسياس، ياكوب يانكتو، دافيد تيمور، دييجو كوند.