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الامارات | الريال يستهل 2022 بخسارة محبطة أمام خيتافي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل فريق مبارياته في العام الجديد بالخسارة صفر / 1 أمام مضيفه خيتافي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشر من لكرة القدم.

ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز للاعبه إنيس أونال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما عزز فريق المدرب كيكي سانشيز فلوريس سجله الخالي من الهزيمة إلى ست مباريات في الدوري ويحتل المركز 16 متفوقا بثلاث نقاط على منطقة الهبوط.

وهز أونال الشباك بتسديدة منخفضة في الدقيقة التاسعة عندما فقد إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد الكرة داخل منطقة جزاء فريقه.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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