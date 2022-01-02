النحاس: لم يعرض عليّ منصب المدرب العام بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نفى عماد النحاس مدرب المقاولون العرب السابق، ما أُثير حول تلقيه عرضا للتواجد بين الجهاز الفني للنادي الأهلي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "في الملعب وانت سايق"، قال النحاس: "لم يعرض على منصب المدرب العام في الأهلي خلال الفترة الحالية".

وتابع: "الأهلي يمتلك جهاز فني محترم ومدرب عام محترم وهو سامي قمصان".

وواصل: "تعجبت من تصريحات البعض بترشيحي للتواجد في منصب سامي قمصان وهو شيء غير جيد، فهو (قمصان) مع موسيماني سبب ما وصل إليه الأهلي الآن".

وعن رحيله عن المقاولون العرب، قال النحاس: "تواجدت لمدة 3 سنوات في المقاولون العرب وهم الأفضل في مسيرتي، أشكر محسن صلاح رئيس المقاولون العرب ومحمد عادل المشرف العام على الكرة".

وأتم: "اعتذرت عن استكمال مهمتي مع المقاولون العرب بسبب الإمكانيات وعدم القدرة على المنافسة مع الأندية المختلفة في ظل وجود نادي مثل فيوتشر وسيراميكا".