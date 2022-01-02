أمير توفيق يتحدث عن.. التفاوض مع لاعبين جدد.. التجديد لمعلول.. وموقف موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات في الأهلي، بأن علي معلول لم يضع أي شروط من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، قائلًا أن مسألة تجديد تعاقد بيتسو موسيماني تحت تصرف رئيس النادي محمود الخطيب، ولجنة التخطيط.

وقال توفيق في تصريحات إذاعية: "على معلول من أهم اللاعبين وله مستقبل مع النادي وله تاريخ كبير ودوره في أوضة اللبس، تشعر أنه لاعب مصري وليس أجنبي".

وتابع: "المفاوضات لم تأخذ وقت طويل لكن ضغط المباريات للاهلي والمنتخب التونسي هي سبب تأخير الاعلان عن التعاقد مع على معلول.. على معلول لم يشترط اي شيء ولم يكن له طلبات خاصة".

وأضاف: "الأهلي لديه سقف للمرتبات.. أكبر نجاح للأهلي أن هناك عدل للاعبين من الناحية المالية".

وواصل: "على معلول كان يرغب في البقاء في الاهلي وهو (شاري الأهلي) وسمعنا فقط عن العروض القطرية".

أما عن تدعيم صفوف الفريق، فقال: "لو هناك لاعب ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي من حقنا التفاوض معه في يناير قانونيا.. ونسعي للتعاقد مع لاعب مميز ضمن احتياجاتنا".

واستطرد: "كهربا تلقي عرض رسمي من تركيا لكن مش مناسب بالنسبة لنا ماليا وسنجلس مع كهربا للبحث عن الافضل للنادي واللاعب".

وفيما يتعلق بتجديد عقد المدير الفني فقال: "موسيماني مستمر مع النادي وهو مشروع للاهلي لكن تمديد تعاقده مع لجنة التخطيط ومحمود الخطيب".