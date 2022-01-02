مدرب كندي مديراً فنياً لمنتخب مصر للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن التعاقد مع الكندي روي رانا مديراً فنياُ لمنتخب مصر للرجال.

وسوف يتولي الكندي روي رانا تدريب منتخب مصر لكرة السلة للرجال، حتى نهاية المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم في أغسطس 2022.

وكان أحمد مرعي المدرب السابق لمدرب منتخب مصر تقدم بإستقالته لاتحاد السلة من تدريب المنتخب في أكتوبر الماضي.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة أن الكندي روي سوف يصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل تولي القيادة الفنية للمنتخب والإستعدادا لتصفيات كأس العالم 2023، المقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل.

وقام اتحاد السلة بسرد تقرير عن الكندي روي رانا المدرب الفني لمنتخب مصر، واصفا إياه بأنه قائد ثورة التصحيح في كندا.

وقاد رانا منتخب كندا تحت 19 سنة للتتويج بالميدالية الذهبية وبطولة كأس العالم في 2017 التي أقيمت في القاهرة انذاك، كما قاد منتخب كندا تحت 17 سنة للتتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث بكأس العالم التي أقيمت في ألمانيا.

وفي عام 2017 تولى روي رانا مهمة المدير الفني بشكل مؤقت لمنتخب كندا الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2019 ونجح في تحقيق بطاقة التأهل للمونديال.

وفي عام ٢٠٢١ كان روي رانا المدرب المساعد للمنتخب الألماني الذي تأهل للربع نهائي من أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وحقق أفضل نتيجة لألمانيا منذ ٣٤ عامًا.