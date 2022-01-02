الاتحاد السنغالي يهاجم واتفورد في بيان رسمي بسبب إسماعيلا سار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم احتجاجه على منع نادي واتفورد الإنجليزي لاعبه الدولي إسماعيلا سار من السفر للاتحاق بمعسكر أسود التيرانجا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان رسمي: "في رسالة مؤرخة في 31 ديسمبر 2021، تم إبلاغ نادي واتفورد على أساس الحجج بأنها خادعة لقراره منع اللاعب إسماعيل سار الذي أعرب عن رغبته في الانضمام إلى منتخب السنغال لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون".

وأضاف: "رد الاتحاد السنغالي على الفور على المراسلات المذكورة لتأكيد الإبقاء على استدعاء اللاعب والتزام النادي بالإفراج عن اللاعب في موعد أقصاه 3 يناير 2022، وفقًا لتعميم الإعفاء من الفيفا وإبلاغه بقراره بإحالته إلى هيئات الفيفا المختصة في حال إصرار واتفورد على رفضه المتعمد للإفراج عن اللاعب لصالح منتخب بلاده".

وأكمل: "يود الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن يعرب في هذا البيان الصحفي عن إدانته الشديدة للسلوك غير المحترم والخبيث والتمييزي لزعماء واتفورد الذين يسعون بكل الوسائل لمنع أي لاعب من اللعب مع منتخب بلاده".

وشدد الاتحاد السنغالي: "تستحق إفريقيا وكرة القدم ولاعبيها نفس الاحترام الذي تحظى به القارات والاتحادات واللاعبين الآخرين".

وأتم قائلا: "سيتخذ الاتحاد السنغالي لكرة القدم جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام الحق الأساسي للاعبي كرة القدم في اللعب لبلدهم وأن هذه الممارسات في الوقت الذي كان يعتقد خطأً أنه قد انتهى".

يذكر أن بطولة أمم إفريقيا تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من زمبابوي، غينيا ومالاوي.