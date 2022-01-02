"أكبر نادِ في أفريقيا".. مدرب صنداونز يتحدث عن مواجهة الأهلي في مجموعات الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال منكوبا منجيثي المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، إن الأهلي أكبر فريق في أفريقيا، مضيفًا أنهم قادورن على إزعاج أي فريق.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى رفقة صنداونز الجنوب أفريقي والثنائي السوداني المريخ والهلال.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "kick off"، قال منجيثي: "الأهلي هو أكبر فريق في أفريقيا، والهلال أيضا من أقوى الفرق في دوري الأبطال ويدافع دائما من أجل الوصول إلى ربع النهائي".

وتابع: "نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، سيكون تحديًا لنا.. لم نلعب بشكل جيد ضد الهلال العام الماضي، هزمناهم على أرضنا وتعادلنا خارج أرضنا".

وأتم: "نعتقد أن لدينا فريقًا قادرًا على إزعاج الفرق التي سنلعب ضدها، أثق في مجموعة اللاعبين التي يمتلكها الفريق".

جدير بالذكر أن الأهلي بطل النسختين الأخيرتين لدوري أبطال أفريقيا، ليحتفظ بالرقم القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة (10 ألقاب).