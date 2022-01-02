البنك الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة طلب بواليا من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، أنه لم يطلب ضم والتر بواليا من النادي الأهلي لضمه لفريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال نصار، في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم نفاوض بواليا كما تردد خلال الساعات الماضية".

وأضاف أنه عقد جلسة مع خالد جلال المدير الفني لمعرفة طلباته في التدعيمات الشتوية.

وتابع أنه لم يتعجل في ضم صفقات، والفريق لا يحتاج إلى صفقات كثيرة.

وأتم رئيس البنك الأهلي قائلا: "هناك صفقة مميزة وهي عودة كريم بامبو من الإيقاف، ومشاركته مع الفريق ستكون إضافة كبيرة".