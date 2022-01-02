باريس سان جيرمان يعلن إصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، عن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق العاصمة، بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب المسحة الأخيرة التي ظهرت نتائجها صباح اليوم .

وقال النادي الباريسي، في بيان لها عبر موقعه الإلكتروني، إن ليونيل ميسي مصاب بفيروس كورونا وملتزم بالحجر الصحي حالياً، بعد المسحة الأخيرة التي تم إجراؤها من جانب النادي، وذلك إلى جانب 3 إصابات أخرى، وهم: سيرجيو ريكو، ناثان بيتموزالا، خوان بيرنات.

وكان نادي باريس سان جيرمان، قد أعلن أمس السبت عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عن وجود 4 حالات مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني لـ الفريق الباريسي.

ونشر نادي العاصمة الفرنسية بيانًا رسميا ينص على: "كشفت الاختبارات التي أجريت خلال العطلة الشتوية وقبل استئناف التدريبات عن تسجيل 4 حالات إيجابية لكوفيد-19 بين اللاعبين وحالة واحدة إيجابية ضمن الجهاز الفني".

ومن المقرر أن يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره فريق أولمبيك ليون، في إطار منافسات الجولة العشرين في مسابقة الدوري الفرنسي، يوم الأحد الموفق 1-9 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأضواء معقل فريق أولمبيك ليون.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب جدول منافسات الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة وبفارق 13 نقطة عن المركز الثاني، فريق نيس، الذي يمتلك 33 نقطة.