شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام نجوم الإسماعيلى فى أمم أفريقيا.. فوزى جمال الأكثر مشاركة وأبوجريشة الهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنطلق نهائيات كأس الأمم الأفريقية بمشاركة المنتخب الوطني للمرة الـ 25 فى تاريخه، عندما يقع فى المجموعة الرابعة بالنسخة الحالية التى تحتضنها دولة الكاميرون وتضم منتخبات "نيجيريا، غينيا بيساو، السودان"، ورصد الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلي كل ما قدمه لاعبو الدراويش خلال هذه البطولة.

يعد فوزي جمال قائد الفريق الأسبق أكثر لاعبى الإسماعيلى مشاركة برصيد 4 مرات أعوام ” 90 و92 و94 و96 ” لعب خلالها 11 مباراة، يليه عماد سليمان برصيد 3 مرات أعوام 84 و86 و88 لعب خلالها 6 مباريات.

وتواجد خلال نسختين كل من ميمى درويش ” 5 مباريات ” وعلى أبو جريشة ” 8 مباريات ” وسيد عبد الرازق بازوكا ” 7 مباريات ” وحمزه الجمل ” 4 مباريات ” وسعفان الصغير ” لم يشارك ” ومحمد صلاح أبو جريشة ” مباراتين ” وأحمد حسن ” 5 مباريات ” وعمرو فهيم ” 4 مباريات ” وأحمد فتحى ” مباراتين ” وحسنى عبد ربه ” 12 مباراة “.

وانضم إلى قائمة منتخب مصر مرة واحدة كل من سيد بيضو ” مباراة واحدة ” ورضا ” 3 مباريات ” وشحته ” مباراة واحدة ” وحسن مختار ” 5 مباريات ” وحسن درويش ” 3 مباريات ” ومحمد أبو آمين ” 4 مباريات ” وأسامه خليل ” 5 مباريات ” ومحمد حازم ” لم يشارك ” ومحمود حسن ” 4 مباريات ” وأيمن رجب ” مباراتين ” وياسر عزت ” لم يشارك ” وبشير عبد الصمد ” 3 مباريات ” ومحمد فكرى الصغير ” 3 مباريات ” والسيد السويركى ” لم يشارك ” ومحمد بركات ” 4 مباريات ” وعماد النحاس ” لم يشارك ” وهانى سعيد ” 6 مباريات ” وسيد معوض ” 6 مباريات ” وعمر جمال ” لم يشارك ” ومحمد صبحى ” لم يشارك ” ومحمد فضل ” لم يشارك ” ومعتصم سالم ” مباراتين ” وعصام الحضرى ” 6 مباريات ” وباهر المحمدى ” مباراة واحدة “.

ويعد على أبو جريشة هو هداف لاعبى الدراويش بالبطولة برصيد 7 أهداف من أصل 23 هدفًا عن طريق 9 لاعبين، يأتى من خلفه حسنى عبد ربه برصيد 5 أهداف ثم رضا برصيد 4 أهداف وبشير عبد الصمد برصيد هدفين وكلا من سيد عبد الرازق بازوكا وأسامه خليل وعماد سليمان وحمزه الجمل وأحمد حسن هدفًا.