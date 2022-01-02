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برة الملعب.. سلوى جابر بطلة السلاح: هوايتى الغناء والتمثيل وبحب أنجلينا جولى

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القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سلوى جابر لاعبة السلاح.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

الغناء والرسم وبالفعل عملت أغاني.

 

بتدخل المطبخ؟

 

بحب الطبخ جدا.

 

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ما  الأكلة التى تبدعين فيها؟ 

 

الباستا والبيتزا.

 

من نجمك المفضل؟

 

أحمد حلمى .

 

من مطربك المفضل؟

 

Beyoncé.

 

لو لم تكونى لاعبة كنت تتمنى تكون أيه؟

 

مغنية أو ممثلة.

 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

 

أنجيلينا جولى 

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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