شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعرض عمر الوحش للبيع فى ميركاتو الشتاء.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النادى الإسماعيلى على عرض عمر الوحش لاعب الفريق للبيع لأعلى سعر خلال فترة الانتقالات الشتوية، بناءً على رغبة الأرجنتينى خوان براون المدير الفني للفريق، الذى قدم تقريراً يوصى فيه برحيل الوحش عن القلعة الصفراء فى ظل عدم الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة بعد جلوسه بديلا فى المباريات الأخيرة للدراويش.

ووافقت اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى، برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن، على رحيل عمر الوحش فى الميركاتو الشتوى المقبل، بينما فتحت لجنة التعاقدات خطوط اتصال مع بعض الأندية لتسويق اللاعب للاستفادة من بيعه في توفير نفقات الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها.

وشارك عمر الوحش مع الاسماعيلى في 116 مباراة بكل البطولات بإجمالى 6403 دقيقة لعب ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع خمسة أخرون وتلقى 15 كارت أصفر.

فى سياق أخر، يخضع لاعبى النادى الإسماعيلى لقياسات بدنية خلال فترة توقف الدوري للوقوف على الحالة البدنية لهم قبل المشاركة فى كأس رابطة الأندية المحترفة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.