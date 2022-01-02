شكرا لقرائتكم خبر عن روى مديرا فنيا لمنتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، تعيين الكندي روي رانا مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول رجال.

وتوصل مسئولو الاتحاد المصري لكرة السلة لاتفاق مع المدير الفني روي رانا لتولي تدريب الفراعنة بعقد حتى نهاية المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم في أغسطس 2022.

ويعد روي صاحب الـ 53 عامًا رانا أحد المدربين المميزين خلال السنوات الماضية بالنظر إلى تاريخه التدريبي قبل الموافقة على تدريب المنتخب المصري.

ونجح المدير الفني الجديد للمنتخب المصري في قيادة منتخب كندا تحت 19 عام للتتويج ببطولة كأس العالم التي احتضنتها مصر في عام 2017 بعد أن أقصى المنتخب الأمريكي في نصف النهائي من البطولة وتوج باللقب على حساب منتخب إيطاليا.

ومن المقرر أن يصل روي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل البدأ في مهمته الجديدة والاستعداد لتصفيات كاس العالم 2023 المقرر اقامتها في شهر فبراير القادم.

وفي عام 2017 تولى روي رانا مهمة المدير الفني بشكل مؤقت لمنتخب كندا الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2019 ونجح في تحقيق بطاقة التأهل للمونديال.

وفي عام ٢٠٢١ كان روي رانا المدرب المساعد للمنتخب الألماني الذي تأهل للربع نهائي من أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وحقق أفضل نتيجة لألمانيا منذ ٣٤ عامًا.