شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى لبن شرقى: "الشرط الجزائى حقك.. ولو وقعت لفريق آخر هنعملك حفل تكريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رسالة للمغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الكروى الأول خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

وقال مرتضى لبن شرقى، "أنا فرحان أنك كسفت ناس كتير كانت بتقول إنك خلصت كورة، وأنت أحرزت هدفا فى غزل المحلة ميعرفش يجيبه غير مهندس أو فنان، ونتمنى إنك تجدد، وأنا متفهم طلبك إنك تبقى زى كل الناس، ولو كل الناس عندها شرط جزائى يبقى أنت كمان يبقى عندك شرط جزائى وده حقك".

وأضاف مرتضى، "أنا قلت قبل كده لو أنت وقعت لنادى تانى هنعملك حفل تكريم على الفترة اللي قضتها مع الزمالك وأسعدت خلالها الجماهير، ولو موقعتش مش هتلاقى نادي أحسن من الزمالك".

كما وجه حديثه للإيفوارى رزاق سيسيه، مؤكدًا أنه صاحب قرار التعاقد معه منذ أن كان لاعبًا فى صفوف فريق أسوان، وإنه يأمل فى أن يجدد اللاعب تعاقده ويستمر مع الزمالك.

وتحدث مع طارق حامد قائلاً، "أنت أفضل لاعب خط وسط فى مصر، وإضافة للزمالك والمنتخب، وهترجع المنتخب تانى متقلقش".