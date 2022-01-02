شكرا لقرائتكم خبر عن عطية صابر: نقص الخبرات سبب أزمة الإسماعيلى فى الدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عطية صابر، مدرب الإسماعيلى الأسبق، أن الدراويش ناد عريق بجماهيره وبطولاته ولكنه يعانى فى الآونة الأخيرة من غياب الخبرات. وقال عطية صابر، "الفريق يعانى من نقص الخبرات بسبب صغر سن بعض اللاعبين إضافة لاحتياجه للدعم بالصفقات الجديدة المميزة تحديدًا فى خط الهجوم، بجانب ضرورة القتال فى الملعب وتخلى سوء الحظ الذى لازم عددا من لاعبيه فى أكثر من مباراة بسبب إهدار فرص سهلة محققة".

وأضاف مدرب الإسماعيلى الأسبق، فى تصريحات للموقع الرسمى، "المنافسة مع أندية الشركات أصبحت صعبة بسبب العامل المادى، واللاعب بات الآن يفضل النادى الأكثر استقرارًا من الناحية المادية “.

وبسؤاله عن موقف الناشئين قال، "هناك لاعبون واعدون، منهم محمد عمار وأحمد فتحى كاستيلو ومحمود البدرى وحازم مرسى ومحمد عبد السميع، لكنهم يحتاجون مزيداً من الخبرات والاحتكاك لقيادة الفريق فى السنوات المقبلة".

ووجه عطية صابر كلمته لجماهير الدراويش قائلًا، ”نتمنى منكم مزيد من الدعم والمساندة والوقوف خلف الفريق مع عدم كتابة تعليقات سلبية على مواقع التواصل الاجتماعى التى تؤثر سلبيًا على معنويات اللاعبين “.

وأنهى حديثه قائلا، ”مجلس الإدارة عليه المسئولية الأكبر فى الفترة الحالية بضرورة تدعيم صفوف الفريق بلاعبين على قدر كبير من الكفاءة وذو خبرات كبيرة، أما اللاعبون فلابد منهم بذل أقصى ما لديهم من جهد وتركيز فيما هو قادم وطى صفحة المباريات السابقة “.