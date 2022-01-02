شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول 600 ألف دولار من النجم الساحلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلي وصول الدفعة الأولى من مستحقات النادى لدى النجم الساحلي التونسي الخاصة بغرامة الإيفواري سليماني كوليبالي.

ووقع الأهلي اتفاقية جديدة مع نادي النجم الساحلي منذ أسابيع تقضي بتسديد غرامة كوليبالي على 3 دفعات، وتقدر الغرامة بـ مليون و400 ألف دولار بجانب فوائد هذه الغرامة والتى تبلغ 400 ألف دولار، وبذلك يصل إجمالي المبلغ المستحق للأهلي لدى النجم الساحلي مليون و800 ألف دولار.

ومن المقرر أن يتسلّم خلال يناير الجاري الدفعة الأولى من هذه المستحقات وتبلغ هذه الدفعة 600 ألف دولار.

وكان كولبيالي قد هرب من الأهلي في مايو 2017 قبل أن يستقر به المطاف في النجم الساحلي وقام الأهلي بتصعيد الأمر للفيفا ليحصل على حكم نهائي بتغريم اللاعب مليون و400 ألف دولار بجانب 400 ألف دولار فوائد على هذه الغرامة منذ إقرارها.