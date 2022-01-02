شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يبتعد عن الأهلي.. عرض الشباب وبيراميدز أعلى مادياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتعد محمد حمدى، نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني، عن العودة للأهلي فى الموسم الجديد، فى ظل انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، وبالتالي يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد مصدر مقرب من محمد حمدي أن عرض الأهلي المادى لم يرتق للمستوى المطلوب، فى الوقت الذى تلقى اللاعب عرضين الأول من نادى الشباب السعودي والثاني من ناديه بيراميدز لتجديد عقده، وهما العرضان اللذان يتفوقان من الناحية المادية على عرض الأهلي.

ويعقد مسئولو بيراميدز جلسة حاسمة مع محمد حمدى لإقناعه بالتجديد، خاصة أنه ظهير أيسر الفريق الأساسى ويتواجد بشكل دائم فى قائمة منتخبنا الوطنى بفضل مشاركته المستمرة، ويرغب الأهلى فى تدعيم الجبهة اليسرى، رغم النجاح فى تجديد عقد على معلول لمدة موسمين، ولكن هناك رغبة فى توفير لاعب آخر على مستوى جيد فى ظل عدم الاقتناع بمستوى محمود وحيد الظهير الأيسر البديل فى القائمة الحمراء، إلا أن الساعات الماضية شهدت ابتعاد اللاغب بشكل كبير.