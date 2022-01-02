شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفرط المنتخب فى لاعبي الأهلي حال التأهل لنصف نهائي الكان؟.. كيروش يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى كارلوس كيروش ، المدير الفنى لمنتخب مصر، الإجابة على سؤال هل يفرط المنتخب فى لاعبي الأهلي حال تأهل المنتخب إلى نصف نهائى أمم أفريقيا، وقال كيروش فى المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً، "لماذا يضع فيفا منافستين فى نفس الوقت، لا أرى ذلك فى تاريخي منذ 40 عاما كمدرب.. وأوجه نفس السؤال لمن اتخذ هذا القرار، كان ممكن إقامة المونديال فى ديسمبر أثناء توقف أوروبا.. لا أستطيع الرد ولا أعرف إجابة للسؤال".

وأضاف كيروش، "بس حاجة أكيدة أنا عندى مشكلة إن اللاعيبه بتفكر فى مكانين فى نفس الوقت المنتخب والنادي الأهلي ودا هيعمل مشكلة".

وعن ودية مصر والكونغو قال مدرب الفراعنة، "مباراة مصر والكونغو ستكون تمرينا مشتركا بين المنتخبين وليس مباراة ودية، ستكون مرانا وحصة تدريبية مهمة لتحقيق أهداف مشتركة لنا ولهم".

وعن انفعالاته على الحكام قال كيروش، "أحيانا يكون المدربون على حق وأحيانا يكون الحكام هم من يستحقون الكارت الأحمر، ولو بإمكان المدربين طرد الحكام لتحقق ذلك كثيرا".































































































