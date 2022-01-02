شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة لحسم تمديد عقد محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، الرتوش الأخيرة على ملف تمديد تعاقد محمد فوزى حارس مرمى الفريق وذلك بناءً على رغبة الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للدراويش الذى طالب باستمرار اللاعب فى صفوف القلعة الصفراء بعد تألقه بالفترة الأخيرة ونجاحه فى لفت أنظار الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وينتهى تعاقد محمد فوزى مع الاسماعيلى في 2023 ولكن الإدارة ترغب في الحفاظ على كل عناصر القوام الاساسى للدراويش.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد أنهى ملف تمديد تعاقد النجوم بنجاح كبير بعد تمديد تعاقد الثلاثى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وعماد حمدى لاعبو الفريق للحفاظ على الهيكل الاساسى للدراويش.

ومنح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى اللجنة الفنية الصلاحيات الكاملة للإشراف على فريق الكرة، وكذلك قطاع الناشئين ضمن خطة وجود عين ثاقبة تتدخل وقت اللزوم لتصحيح الأخطاء والتنسيق مع جهاز الكرة بالفريق الأول لإعادة هيبة الدراويش.