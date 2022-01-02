مرتضى منصور يكشف كواليس اجتماعه بلاعبى الزمالك ويعد كارتيرون بصفحة جديدة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - مرتضى منصور يكشف كواليس جلسته مع لاعبى الزمالك ويعد كارتيرون بصفحة جديدة.. فيديو

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، كواليس الجلسة التى عقدها مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون، ولاعبى الفريق، من خلال مقطع فيديو قام بنشره على صفحته الشخصية.

وتحدث مرتضى منصور مع كارتيرون قائلاً، "أنا شخصيًا نسيت اللى فات، ومافيش حد يجبرنى أخلى مدرب أو لاعب غصب عنى، وأنت مكمل علشان أنت مدرب ناجح والكيميا بينك وبين اللاعبين ماشية، والفلوس مش كل حاجة".

وأضاف مرتضى، "بقالك 5 سنين فى مصر، وعرفت طباع المصريين وإننا شعب طيب وبنحب العشرة، وأنت حصدت بطولتين مع الزمالك".

وتابع رئيس الزمالك، "فاكر لما طلعت قولت إنك بعتلى رسالة عن طريق الغلط، وأنت قولت إن رقم رئيس النادى مش معاك؟.. وبعد إذنك خلى علاقتنا بيك مباشرة بعيد عن حازم فتوح الذى ينتمى للأهلى، وعايزين نفتح صفحة جديدة نتوج خلالها بالبطولات.

أكمل: "جبت اتنين في الجهاز الفني مدحت عبد الهادى وأميرعزمى مجاهد جايين يساعدوك، واتعرض عليا أسماء كتيرة لكن رفضت لإنى عايز حد يسعدك مش يقرفك".

ووجه مرتضى حديثه للاعبى الزمالك: "ملاحظ الأيام دى العقود بتتسرب، وأنا عمرى ما أعمل كده، والعقود دى كانت عند حسين السميرى وحسين السيد".

ورد كارتيرون قائلاً: "أشكر حضرتك على الجلسة مع اللاعبين لإنهم كانوا في حاجة لتلك الجلسة، وبشكر اللاعبين على المجهود المبذول في الفترة الأخيرة والنجاح في الزمالك أصعب من أي مكان أخر.. وأنا سعيد إنى مستمر مع الزمالك".